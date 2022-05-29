“ميناء بنغازي البحري” يستقبل عدد من السفن مُحملة ببضائع مختلفة

رست على أرصفة ميناء بنغازي البحري سفينة نقل الحاويات( ألدرا) الوكيل الملاحي شركة الرواد للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 360 حاوية بضائع متنوعة، كما تم أيضًا دخول السفينة (كنت شيب جين) الوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 195 حاوية محملة بسلع متنوعة.

كذلك وصلت السفينة (رينر) الوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 158 حاوية بضائع مختلفة، بالإضافة إلى سفينة نقل الحبوب (يوني كي) الوكيل الملاحي شركة الربان العالمية للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 6000 طن من حبوب الذرة الصفراء .

وبحسب إدارة الميناء فإنهم في انتظار وصول سفينة نقل السيارات قراند (كولونيا) الوكيل الملاحي شركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 1443 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية.

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