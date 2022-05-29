تراجع الدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاحد 29 مايو 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 29 مايو 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7576 دينار، مسجلاً ارتفاعه عن يوم امس.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1073 دينار، والجنيه الاسترليني 6.0094 دينار، والدولار الكندي 3.7391 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2933 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2684 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2953 دينار، والدينار التونسي 1.5637 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4806 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاحد 29 مايو 2022: