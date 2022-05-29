“الدبيبة” يُطمئن موظفي مصلحة الأحوال المدنية بأن ملفاتهم الوظيفية وإجراءاتهم المالية ستكون تابعة لوزارة الداخلية

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الأحد، مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية رمضان الثمن ، وذلك لمتابعة سير العمل بالمصلحة والتعرف على الصعوبات التي تواجهها .
نوقش خلاله عدد من الملفات منها تحديث قاعدة البيانات، وملف الجنسية ، إلى جانب تطوير المنظومات التقنية بالمصلحة .
ومن بعد التقي الدبيبة بعدد من الموظفين التابعين للمصلحة المعترضين على قرار مجلس الوزراء رقم (441) بشأن نقل تبعيتهم كمكاتب للشؤون المحلية للبلديات ورغبتهم في إبقاء تبعيتهم للمصلحة .
كما طمأن موظفي المصلحة بأن ملفاتهم الوظيفية وإجراءاتهم المالية ستكون تابعة لوزارة الداخلية ، وأن نقل بعض الاختصاصات المحلية لابد أن تتم عن طريق الإدارة المحلية .
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