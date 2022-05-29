رئيس الحكومة يصدر تعليماته لمعالجة الملفات المحالة من قبل البلديات

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الأحد ، مع عميدي بلديتي طبرق “فرج ابوالخطابية” ، والقبة “موسى مرعي ابوضاوية”، وبحضور نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة والثروة الحيوانية المكلف “حسين القطراني” ، ووزراء كل من الحكم المحلي ، والدولة للإتصال والشؤون السياسية ، والدولة لشؤون مجلس الوزراء .

تناول الاجتماع مناقشة ومتابعة إجراءات الحكومة بشأن نقل الاختصاصات وتفعيل الإدارة المحلية، إلى جانب متابعة الصعوبات التي تواجه بلديات المنطقة الشرقية.

وفي ختام الاجتماع أصدر رئيس الحكومة تعليماته لمعالجة الملفات المحالة من قبل البلديات .

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