“العامة للكهرباء ” تبحث مع بلدي أبوسليم الإجراءات التي من شأنها التقليل من ساعات طرح الاحمال

عقد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “وئام العبدلي” اليوم الأحد اجتماعاً، مع عميد بلدية أبوسليم.

تناول الاجتماع مناقشة حزمة من الإجراءات التي من شأنها التقليل من ساعات طرح الاحمال وصولاً إلى القضاء عليه داخل البلدية، وحسب الإتفاق ستأخذ البلدية جملة من الإجراءات التوعوية والارشادية للحد من الاستهلاك المفرط .

وفي ختام الاجتماع أكد “العبدلي” على عدم طرح أحمال البلدية المتعاونة في حالة التقيد بالخطة الموضوعة وتهيب إدارة الشركة للحذو ببلدية أبو سليم خدمة للمواطن وتقليل هذا الهدر في الطاقة المكلفة .

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