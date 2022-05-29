تواصل الحملة الوطنية لحماية المستهلك التي يقوم بها مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بكل المدن والمناطق

طرابلس 29 مايو 2022 (وال)- تتواصل هذه الأيام “الحملة الوطنية لحماية المستهلك” التي يقوم بها مفتشو وخبراء مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بكل المدن والمناطق.

وأفاد مكتب الأعلام بالمركز أن الحملة شملت حتى الآن مدن – طرابلس – بني وليد – تاجوراء – الجفارة – الماية – الزنتان – الرجبان – يفرن – الخمس – أوباري.

وشملت الحملة التفتيشية التوعوية الأنشطة الاقتصادية والتجارية والمخابز بهدف متابعة الشروط الصحية.

وضمن هذه الحملة التوعوية التفتيشية قام رئيس لجنة اللحوم بفرع طرابلس د. الدوكالي القنطري – بزيارة ميدانية لمجمع اللحوم بمنطقة السبعة حذر فيها من تقليد العلامات التجارية في اللحوم وكيفية معرفتها.

وقدم ( الدوكالي ) للمواطنين شرحا عن كيفية معرفة تقليد العلامات التجارية فيما يخص اللحوم المجمدة.

وطالب بضرورة عدم التعامل مع المصانع التي تنتج لحوم مجهولة المصدر التي تعتبر غير صالحة للاستهلاك البشري بإحتوائها على صبغات محظورة ورائحة كريهة.

وأكد ( الدوكالي ) خلال شرحه أن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية سيتابع كل من يخالف التعليمات وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالها. (وال)

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