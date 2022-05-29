شركة الجوف للتقنية النفطية تبحث زيادة حصتها في السوق

اجتمع رئيس لجنة إدارة شركة الجوف لتقنية النفطية “مجدي الدرسي” اليوم الأحد 29 مايو ، بحضور عضو لجنة الإدارة للعمليات والخدمات “سليمان جبيل” ، وعضو لجنة الإدارة لتصنيع والمواد “أحمد عبدالعزيز ” ، وعضو لجنة للشؤون الإدارية والمالية “خالد الدينالي” ، ومدير إدارة العمليات “هلال البسكري ” وجميع رؤساء الأقسام .

حيث تم خلال هذا الاجتماع استعراض انشطة إدارة العمليات حسب كل قسم خلال هذا العام ، والإيرادات التي تحققت والأعمال المستقبلية المستهدفة لإدارة العمليات ودراسة إحتياجاتها .

كما تناول الاجتماع طرق تطوير الأقسام وكيفية تذليل الصعوبات ، وأعطت لجنة الإدارة رؤيتها في تطوير الخدمات وزيادة حصة الشركة في السوق ، ووضع خطة متكاملة من شأنها الرفع من إيراد الشركة .

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