مصدر لــ218: مرسى الحريقة صدر 3 ملايين برميل نفط خلال 10 أيام

قال مصدر في تصريح خاص لـــ218 إن الفرق الفنية في مرسى الحريقة أنهت الأحد إجراءات شحن وتصدير 1مليون برميل نفط متجهة بالحمولة إلى الصين عبر الناقلة NISSOS KOUFONISS.

وأضاف المصدر ذاته في حديثه لــ218 أن مرسى الخريقة الذي تشغله وتشرف عليه شركة الخليج العربي صدر خلال عشر أيام اعتبارا من 19 مايو الجاري 3 ملايين برميل نفط عبر 3 ناقلات اثنتان منها كانت باتجاه الصين والثالثة إلى بريطانيا.

وتعيش ليبيا على وقع أزمة في قطاع النفط بعد أن أعلن محتجون في منتصف أبريل الماضي إغلاق بعض حقول وموانئ النفط معبرين عن رفضهم لسياسات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله و رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.

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