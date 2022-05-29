بلدي ترهونة يبحث إجراءات صرف مرتبات العمالة بشركة خدمات النظافة

عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية ترهونة ” محمد الكشر” اليوم الأحد أجتماع طارئ ضم أعضاء المجلس ، وذلك لمناقشة المواضيع المتعلقة بعمل ديوان المجلس فما يتعلق باستئناف إجراءات الموظفين الجدد

كما تم خلال هذا الاجتماع مناقشة إجراءات صرف مستحقات الشركات التي أنجزت أعمالها المتعاقد عليها ضمن مشاريع التنمية المحلية، وتم أيضا مناقشة ومتابعة إجراءات صرف مرتبات العمالة بإدارة خدمات النظافة بالبلدية .

كما نوه اعضاء المجلس إلى ضرورة تجديد الخطاب إلى وزارة الحكم المحلي بخصوص نقل أختصاصات شركات النظافة للمجلس .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية