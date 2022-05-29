أبوسليم تقترب مع شركة الكهرباء نحو حل مشكلة طرح الأحمال بالبلدية

ناقش رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء مع عميد بلدية أبوسليم بطرابلس الإجراءات التي من شأنها التقليل من ساعات طرح الأحمال ووضع حل له نحو استقرار الشبكة داخل البلدية.

ووفقاً للمنصة الإعلامية لبلدية بوسليم فإن الاجتماع الذي عقد -الأحد- بين المسؤولين لبحث هذه المشكلة يأتي بناءً على اتفاق سابق بين شركة الكهرباء ووزارة الحكم المحلي الذي ينص على أن تأخذ كل بلدية جملة من الإجراءات التوعوية والإرشادية للحد من الاستهلاك المفرط للكهرباء .

وجدد رئيس الشركة تأكيده في الاجتماع على عدم طرح أحمال البلدية المتعاونة في حالة التقيد بالخطة الموضوعة، وقال إن إدارة الشركة تهيب بجميع البلديات أن تقتدي ببلدية أبو سليم خدمة للمواطن تقليل الهدر في الطاقة المكلفة-حسب وصفه .

وتجدر الإشارة إلى أن طرح الأحمال عاد في اليومين الأخيرين بدءاً من طرابلس وبعض مدن الساحل الغربي ليمتد إلى أغلب أرجاء البلاد ويتكرر هذا السيناريو مع حلول كل فصل صيف دون إيجاد حل جذري لهذه المشكلة رغم ما يصرف سنوياً من ميزانيات ما يفاقم أزمات المواطن من شح المياه والغاز والوقود إلى غلاء الأسعار في السلع الغذائية الضرورية ومجمل المواد الأخرى في ظل شح السيولة وضعف المرتبات.

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