إجراءات ضبطية بمعبر رأس أجدير لمنع المسافرين من اصطحاب غالونات البنزين داخل مركباتهم الآلية

طرابلس 29 مايو 2022 (وال)- كشف مدير معبر رأس أجدير الحدودي العميد سالم العكعاك، عن إجراءات ضبطية تم اتخاذها بالاتفاق مع الجانب التونسي لمنع المسافرين من اصطحاب غالونات البنزين داخل مركباتهم الآلية.

وأكد العكعاك في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن الإجراءات التي تم اتخاذها جاءت حفاظًا على سلامة المسافرين والتقليل من حوادث اشتعال النيران بمركبات المواطنين.

من جهته أخرى، قال مدير معبر رأس أجدير الحدودي إن المعبر يشتغل بكامل طاقته الاستيعابية مع توظيف 7 ممرات للحد من الإزدحام وتقليل ساعات الانتظار، مشيرًا إلى أن عدد المسافرين إلى تونس عبر المنفذ يوميًا يتجاوز 6 آلاف مسافر، وهذا يرهق عمل المعبر الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 4 آلاف مسافر فقط. (وال)

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