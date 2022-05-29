ميديا بارت تكشف المزيد من التفاصيل عن مؤامرة التلاعب بالشهود سراً حول التمويل الليبي للحملة الفرنسية

سلطت جريدة “ميديا بارت” الفرنسية الضوء على تحقيق قضائي فرنسي مستمر يرتكز حول “التلاعب بالشهود” على عملية سرية في أواخر عام 2020 وذلك لإقناع شاهد رئيسي في التحقيق لتمويل الليبي المشتبه به لحملة نيكولا ساركوزي وهو “زياد تقي الدين” للتراجع علناً عن تصريحاته التي تتضمن تفاصيل التمويل غير المشروع .

وأكدت الجريدة الفرنسية إنها تمكنت من الوصول إلى الأدلة الناشئة في قضية العبث بالشهود والتي تلقي المزيد من الضوء على الروابط بين أعضاء المجموعة التي تقف وراء العملية والوفد المرافق للرئيس الفرنسي السابق .

ووفقاً للجريدة أن في شهر نوفمبر عام 2020 ، تراجع “زياد تقي الدين” وهو شاهد رئيسي في التحقيق القضائي الفرنسي في التمويل غير القانوني المشتبه به لحملة “نيكولا ساركوزي” للإنتخابات الرئاسية لعام 2007 من قبل نظام الراحل “معمر القذافي” ، علناً عن تصريحات كان قد أدلى بها سابقاً للقضاة والتي قال فيها إنه أكد دوره في نقل المدفوعات النقدية .

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