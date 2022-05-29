ديوان المحاسبة يدعو لتفعيل المخططات الحضرية

شدد ديوان المحاسبة على ضرورة وضع الحلول المناسبة والوصول إلى المخططات الحضرية الشاملة و التفصيلية التي تغطي المخططات المعتمدة القائمة و مناطق البناء العشوائي، لتعزيز قدرة المواطنين على اتخاذ الإجراءات القانونية لعقاراتهم ، فضلا عن توفير متطلبات استعمالات الأراضي الحالية و المستقبلية لمدة زمنية كافية .

جاء ذلك خلال اجتماع جمع رئيس ديوان المحاسبة مع وزير الإسكان والتعمير بحضور رئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني و مدير عام جهاز الإسكان والمرافق بالإضافة الى مدراء الإدارات ذات العلاقة وجرى فيه التوافق على أهمية تطوير أداء مصلحة التخطيط العمراني وقدرتها على أداء مهامها، من خلال تعزيزها بالموارد البشرية الملائمة والتجهيزات اللازمة لتنفيذ العمل.

كما اتفق الحاضرون على تشكيل لجنة قانونية فنية تضم الأطراف ذات العلاقة تتولى مراجعة التشريعات المنظمة للتخطيط العمراني وتقديم المقترحات التنفيذية لمعالجة أي مظاهر للتضارب في الاختصاص أو الإعاقة في التنفيذ بالإضافة إلى ضمان استصدار التشريعات اللازمة لانخراط المواطنين والمستثمرين في الملكية والاستثمار العقاري للمخططات المعتمدة .

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