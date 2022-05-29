القنصل الايطالي ببنغازي يزور مدينة درنة ويدعو لتعزيز الشراكة الاقتصادية

شدد القنصل الإيطالي في بنغازي كارلو بانوري على أهمية التشبيك بين أصحاب الأعمال والمستثمرين في البلدين عبر عقد شراكة لدعم قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والاستثمار وتبادل الخبرات.

جاء ذلك خلال زيارة القنصل بانوري لمدينة درنة ولقائه برئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة درنة حسن الديباني للتباحث حول آفاق التعاون التجاري وتعزيز سُبل تسهيل الإجراءات أمام القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين والشركات المصنعة من الجانبين .

كما تم التطرق إلى دور غرفة درنة في دعم الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية في المنطقة التي تمتلك كل المقومات لتحقيق التنمية بمشاركة القطاع الخاص مع الشركات الإيطالية.

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