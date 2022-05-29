مراسل “وال”: تُواصل أعمال رصف الطرق داخل عمارات 800 وحدة سكنية بمنطقة القوارشة

بنغازي 29 مايو 2022 (وال)- تواصل بلدية بنغازي، عمليات الرصف الطرق المتهالك بعمارات (800) وحدة سكنية بمنطقة القوراشة.

وقال مدير مكتب الإعلام بالبلدية أسامة المجبري – لمراسل “وال” – إن البلدية قامت بإستكمال مشروع رصف الطرق داخل أحياء منطقة القوارشة، وتحديدًا عمارات الـ 800 وحدة سكنية.

وأضاف المجبري أن البلدية قامت برصف الشوارع داخل العمارات، وهذه المرحلة الثانية والتي تعد تحت إشراف لجنة إعادة إستقرار بنغازي ومكتب مشروعات بالبلدية. (وال) أ م/ ر ت

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