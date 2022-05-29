تسييري بنغازي يدرس مع شركة ليبيا نفط تدابير السلامة لمحطات الوقود

نسق رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري -الأحد- مع رئيس مجلس الإدارة بشركة ليبيا نفط لتوزيع المشتقات النفطية عمر الشامخ آلية العمل لاتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الأمان والسلامة في محطات الوقود، بعد حادثة احتراق شاحنة نقل الوقود مؤخراً والتي أثارت جدلاً واسعا.

وناقش المسؤولان التدابير الاحترازية المثلى المحيلة لعدم تكرار مثل هذه الحوادث من خلال التقيد التام بالمواصفات والمعايير المتعلقة بالأمن والسلامة في محطات توزيع الوقود وشاحنات النقل وتحديد توقيت تزويد المحطات بالوقود خاصة تلك الواقعة داخل المدينة- وفقاً لما أوردته المنصة الإعلامية لبلدية بنغازي.

كما اتفق بوجواري والشامخ على ترتيب لقاء عام يضم جميع الشركات العاملة في مجال نقل وتوزيع الوقود وشركة البريقة لتسويق المشتقات النفطية وهيئة السلامة الوطنية والجهات الأمنية المختصة للعمل على إلزام الجهات المعنية في القطاع العام والخاص بالتقيد بالإشتراطات والمعايير الفنية المتبعة في هذا الشأن.

وقرر المجتمعون القيام بجولات المتابعة والتفتيش على جميع محطات توزيع الوقود وشاحنات النقل وتكثيف برامج التوعية للعاملين في هذا المجال، حرصاً على تحقيق الأمن والسلامة العامة في هذه المرافق .

وتجدر الإشارة إلى أن حريقاً اندلع صباح الثلاثاء الماضي في محطة وقود بشارع البيبسي بمنطقة الفويهات في بنغازي، حيث اشتعلت النيران في شاحنة وقود خلال تفريغها شحنتها بالمحطة، ليخرجها سائق الشاحنة بسرعة لتفادي انفجارها داخلها، وتعرض المنازل المحيطة بها للخطر.

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