وزير المالية يطالب المراقبيين الماليين ومساعديهم الذين إنتهت فترة إيفادهم بالعودة إلى أعمالهم الأصلية

شدد وزير المالية لحكومة الوحدة الوطنية في تعميماً تم نشرة عبر الصفحة الرسمية لوزارة المالية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ” على المراقبين المالية ومساعديهم في الخارج ممن أنتهت مدة إيفادهم بضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة لعودتهم إلى ممارسة إعمالهم في جهات عملهم الأصلية في الداخل ، وإلا سيطبق في شأنهم نص المادة (147) من قانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن أصدر قانون العمل ولائحته التنفيذية .

وطالب وزير المالية في التعميم من كل الإدارات الفنية بالوزارة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المالية، وذلك بشأن التنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة الخارجية والتعاون الدولي لوضع ماجاء في التعميم موضع التنفيذ الفوري وإعداد الإجراءات القانونية الرادعة وتطبيقها اتجاه المخالفين.





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