“السيفاو” يصدر قراراً بتشكيل لجنة عليا لمتابعة الإجراءات المالية للعاملين بمؤسسات التعليم التقني والفني

أصدر وزير التعليم التقني والفني بحكومة الوحدة الوطنية “يخلف السيفاو” قرار رقم (351) لسنة 2022، بشأن تشكيل لجنة عليا لمتابعة الإجراءات المالية للعامين بمؤسسات التعليم التقني والفني يترأسها “الفرجاني أحمد” ، وكيل الوزارة لشؤون الديوان والتطوير، وعضوية “صلاح الشتيوي” مدير مكتب المراجعة الداخلية، “نجيب أحمد” رئيس القسم المالية.

حيث تتولى اللجنة متابعة اللجنتي المشكلتين بالقرارين (802 – 2021، 191 – 2022)، بشأن صرف الفروقات والمستحقات المالية للموظفين والمدرسين وأعضاء هيئة التدريس، وكذلك مراجعة الإجراءات المالية مع اللجنتين المذكورتين، ويتولى الوكيل (رئيس اللجنة) طلب التقارير اللازمة لعملها ومخاطبة الإدارات واللجان المختصة بوزارة المالية.

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