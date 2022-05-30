ديوان المحاسبة يناقش موضوع التخطيط العمراني وأهمية أحداث إنعاش حقيقي لدوره المأمول

اجتمع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الأحد، مع وزير الإسكان والتعمير “أبوبكر الغاوي” وبحضور رئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني ومدير عام جهاز الإسكان والمرافق، بالإضافة الى مدراء الإدارات ذات العلاقة .

تناول الاجتماع مناقشة موضوع التخطيط العمراني وأهمية أحداث إنعاش حقيقي لدوره المأمول، إلى جانب أهمية تطوير أداء مصلحة التخطيط العمراني وقدرتها على أداء مهامها ، من خلال تعزيزها بالموارد البشرية الملائمة والتجهيزات والتقنيات والمتطلبات اللازمة لتنفيذ العمل ومراجعته و متابعته على مستوى ديوان المصلحة و كافة فروعها و مكاتبها، وكذلك تعجيل إجراءات التعاقد مع المكتب الاستشاري المختص لضمان توفير الدعم الفني المطلوب .

وأيضاً وضع الحلول المناسبة والوصول إلى المخططات الحضرية الشاملة و التفصيلية التي تغطي المخططات المعتمدة القائمة و مناطق البناء العشوائي ، بما ينعكس على قدرة المواطنون في إتخاذ الإجراءات القانونية لعقاراتهم ، فضلا عن توفير متطلبات إستعمالات الاراضي الحالية والمستقبلية لمدة زمنية كافية .

إلى جانب تشكيل لجنة قانونية فنية تضم الأطراف ذات العلاقة تتولى مراجعة التشريعات المنظمة للتخطيط العمراني وتقديم المقترحات التنفيذية لمعالجة اي مظاهر للتضارب في الاختصاص أو الإعاقة في التنفيذ، بالإضافة ضمان استصدار التشريعات اللازمة لانخراط المواطنين والمستثمرين في الملكية والاستثمار العقاري للمخططات المعتمدة .

وكذلك أن يتولى جهاز الإسكان والمرافق تقديم مقترحاته بشأن فتح مخططات سكنية في صورة مجاورات وأحياء جديدة وتقوم المصلحة بدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتمادها وفقا للقانون، وقيام المصلحة بالتنسيق لعقد ورشة عمل يدعى اليها جميع الجهات المختصة ويتم فيها عرض رؤية المصلحة واجراءاتها ومخرجات اللجنة القانونية ومقترحاتها بما يكفل ضمان الفهم المشترك لواقع الحال والخطوات اللازمة لتطويره.

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