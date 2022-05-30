بلدي بنغازي يبحث تحديد وقت لتوزيع الوقود على المحطات

اجتمع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي “الصقر بوجوارى” اليوم الأحد 29 مايو ،مع مجلس الإدارة بشركة ليبيا نفط لتوزيع الوقود والمشتقات النفطية “عمر الشامخ” و عضو مجلس إدارة الشركة “المهدي صالح” ومدير مكتب رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي ، لتنسيق فما يتعلق بإتخاذ التدبير اللازمة لتجنب وقوع الحوادث ، من خلال التقيد بالمواصفات والمعايير المتعلقة بالأمن والسلامة في محطات توزيع الوقود ، وتحديد توقيت لتزويد المحطات بالوقود .

كما تم خلال هذا الاجتماع الإتفاق على عقد أجتماع يضم جميع الشركات العاملة في مجال نقل وتوزيع الوقود وشركة البريقة لتوزيع النفط ، والهيئة السلامة الوطنية والجهات الأمنية المختصة للعمل علي إلزام الجهات العامة والخاصة علي التقيد بالشروط والمعايير المتبعة في هذا الشأن .

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