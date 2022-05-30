اقتصاد

القنصل الإيطالي لدى ليبيا يؤكد على أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

التقى رئيس مجلس غرفة التجارة والصناعة والزراعة درنة “حسن الديباني” اليوم الأحد 29 مايو ، مع القنصل الإيطالي “كارلو بانوري” بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام والجهات ذات العلاقة .

حيث تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون وتعزيز وتسهيل الإجراءات القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين والشركات المصنعة وتذليل الصعوبات أمامهم .

وأكد القنصل على أهمية التعاون والتنسيق في دعم القطاع الخاص الليبي ، بتنظيم فعاليات ومعارض مشتركة لتشبيك بين أصحاب الأعمال والمستثمرين بالبلدين ، وعقد شراكة لدعم قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والاستثمار وتبادل الخبرات .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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