القنصل الإيطالي لدى ليبيا يؤكد على أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين

التقى رئيس مجلس غرفة التجارة والصناعة والزراعة درنة “حسن الديباني” اليوم الأحد 29 مايو ، مع القنصل الإيطالي “كارلو بانوري” بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام والجهات ذات العلاقة .

حيث تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون وتعزيز وتسهيل الإجراءات القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين والشركات المصنعة وتذليل الصعوبات أمامهم .

وأكد القنصل على أهمية التعاون والتنسيق في دعم القطاع الخاص الليبي ، بتنظيم فعاليات ومعارض مشتركة لتشبيك بين أصحاب الأعمال والمستثمرين بالبلدين ، وعقد شراكة لدعم قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والاستثمار وتبادل الخبرات .

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