“الحاسي” يكتب: عن أي شفافية يؤكد المركزي !

نشر رئيس هيئة الرقابة الإدارية البيضاء “عبدالسلام الحاسي” عبر حسابه الرسمي قائلاً: قراءتي للإفصاح والشفافية المؤكدة من المركزي طرابلس في بيانه الأخير عن إيرادات ومصروفات الدولة خلال الفترة من 1/1/2022حتى 30/4/2022.

حيث قال: عن أي شفافية يؤكد المركزي ، غياب مجلس إدارته عن قيادته ومتابعة عمله، كذلك عن ماذا يؤكد على استمراره في إيقاف المنظومة عن المصرف المركزي بنغازي.

وتابع بالقول: يؤكد على إيقافه للمقاصة عن عدد من المصارف التجارية التابعة له الواقعه مجالس إدارتها في برقة، أو يؤكد على عدم عدالته في توزيع السيولة، أو على تجاوزه لنائبه واحاطته عن اجتماعاته مع البنك الدولي وغيره من المؤسسات المالية الدولية والبعثات الدولية وسفارات الدول المتدخلة في الشأن الليبي .

واختتم حديثه قائلاً: أو يؤكد المركزي على القرارات الفردية التي يتخذها مخالفاً بذلك التشريعات المنظمة لعمله، ناهيك عن تدخلها في السياسات المالية والتجارية للدولة وربما وصل الأمر إلى القرار التنفيذي أيضاً، كما أننا ننتظر الإفصاح والشفافية في مصروفات الأشهر القادمة .

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