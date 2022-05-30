خاص.. إستثماراتنا بأوغندا تواجه الخطر.. تابع التفاصيل

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على وثيقة وزارة المالية و التخطيط والتنمية الاقتصادية في أوغندا الموجهة للمؤسسات الليبية بأوغندا والتي أفادت أنه عقب التأثير السلبي للوضع السياسي في ليبيا على سير العمليات التجارية للهيئات ذات المساهمة الليبية في أوغندا، وجه رئيس أوغندا تعليمات بتشكيل لجنة لمراجعة وضع جميع الممتلكات الليبية في أوغندا وبناءً على ذلك تم تحديد الهيئات الواقعة تحت الإشراف والتي تمتلكها حكومة الدولة الليبية في أوغندا.

وأضافت الوزارة إن الغرض من هذه الرسالة هو تقديم المستندات إلى جميع وثائق التأسيس القانونية التي تشير إلى ملكية هذه الهيئة التاسيسة بما في ذلك حملة الأسهم والوضع المالي والقضايا التي تؤثر على الممتلكات إضافة إلى التحديات الحالية التي تواجهها هذه الهيئة نتيجة الوضع السياسي حيث ينبغي العمل على عدة تدابير لحل هذه القضايا .

كما ستتمكن اللجنة من إعداد تقرير شامل يوجه مناقشات اللجنة المشتركة لممثلي حكومة أوغندا والحكومة الليبية بهدف إحاطة الرئيس الأوغندي بوضع جميع الممتلكات الليبية في أوغندا .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية