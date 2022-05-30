غرفة التجارة طرابلس توقع مذكرة تفاهم مع رومانيا لتعزيز التبادل التجاري

وقّع رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، فرج دريبيل، رفقة غرفة بوخارست للتجارة و الصناعة الرومانية إيليلو ستوكلوسو مذكرة لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين.

كما تضمنت المذكرة تعزيز دور رجال الأعمال في فتح آفاق للتعاون بين ليبيا ورومانية، إضافة إلى مناقشة آليات التنسيق بين أصحاب الأعمال المستثمرين وتبادل الخبرات والمعلومات حول أبحاث السوق واللوائح الجديدة والسياسات والإحصاءات وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتنظيم الندوات والمؤتمرات والمعارض بالبلدين للترويج والاستثمار والتجارة.

من جانبه، أشار رئيس الغرفة الرومانية إلى أن ليبيا كانت تحتل المرتبة السادسة بالنسبة لرومانيا من حيثُ التعاملات الاقتصادية وذلك قبل عام 2011.

وشارك في مراسم توقيع الاتفاقية، أعضاء لجنة الإدارة ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بغرفة طرابلس والسفير الليبي لدى رومانيا ومدير الشؤون الاقتصادية بالسفارة ومن الجانب الروماني المدير العام للغرفة ورئيسة قسم الاتصالات الدولية بالغرفة ومستشارة رئيس غرفة بوخارست ومستشار الغرفة للعلاقات وعدد من رجال الأعمال الرومانيين.

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