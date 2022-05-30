بقطارات فائقة السرعة لمصر.. سيمنس توقع أكبر طلبية في تاريخها

وقّعت الحكومة المصرية عقدًا مع وحدة صناعات السكك الحديدية لمجموعة سيمنس الألمانية، لبناء خطيْ سكك حديدية للقطارات فائقة السرعة يبلغ طولها 2,000 كيلومتر ورصد لتكلفة المشروع 8,7 مليارات دولار، وفق ما أعلنته Siemens.

وذكر الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية رولاند بوش، في بيان له، أن هذا المشروع مع مصر يعد “أكبر طلبية في تاريخ Siemens”، فيما أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن خط القطار الكهربائي الجديد سيمثل إضافة كبيرة لمنظومة شبكة النقل في مصر ، سواءً لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الخط الحديدي غير المسبوق في مصر، نظرًا لأنه سيَربط ساحل البحر الأبيض المتوسط وساحل البحر الأحمر مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويأمل المصريون في أن يعزز هذا المشروع من جهود التنمية في البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية