وزارة الصناعة تبحث المشاكل التي تواجه مركز البحوث الصناعية

طرابلس 30 مايو 2022 (وال) _ بحث وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية السيد (أحمد أبوهيسة) مع السيد مدير عام مركز البحوث الصناعية والسادة مدراء الإدرات بالمركز، المشاكل والصعوبات التي تواجه المركز.

هذا وأكد السيد الوزير، على حرصه واهتمامه بهذا المرفق المهم والسعي لحلحلة مشاكله لأداء واجبه بأفضل صورة.

وبحسب مكتب الإعلام بالوزارة، فإن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة الوزير لعمل الجهات التابعة للوزارة وحلحلة مشاكلها. (وال _ طرابلس) هـ ع

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