انخفاض الدولار وصعود لليورو..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاثنين 30 مايو 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 30 مايو 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7499 دينار، مسجلاً ارتفاعه عن يوم امس.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1114 دينار، والجنيه الاسترليني 6.0058 دينار، والدولار الكندي 3.7415 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2911 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2663 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2932 دينار، والدينار التونسي 1.5472 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4807 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاثنين 30 مايو 2022: