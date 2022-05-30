البريقة توزع 1,470 أسطوانة غاز عبر مستودع الهاني بطرابلس

بلغ عدد أسطوانات غاز الطهي التي جرى توزيعها من قبل مستودع الهاني في طرابلس 1,470 أسطوانة، بحسب بيانات شركة البريقة لتسويق النفط والغاز.

وزعت الأسطوانات على 4 نقاط متفرقة بمدينة طرابلس، حيث تسلم الموزعون بساحة عرادة ووسط المدينة وبوسليم 420 أسطوانة لكل موزع، بينما تسلمت ساحة زاوية الدهماني 210 أسطوانات، على أن تباع بالسعر المعتمد من الشركة وهو ديناران.

يشار إلى أن مستودع الهاني قد تسلم 1,680 أسطوانات غاز طهي، قادمة من شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، في إطار دأب الشركة على توزيع الكميات المحددة في موعدها لتلافي عودة أزمة عدم حصول المواطنين على الغاز.

وتشهد مناطق أخرى من البلاد مشاكل في الحصول عليه وتصل أسعاره إلى أرقام كبيرة تصل إلى 15 دينارًا للأسطوانة الواحدة في مراكز التوزيع وإلى 40 دينارًا في السوق الموازية.

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