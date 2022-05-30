وال| ضبط العديد من المخالفات الصحية في بنغازي

بنغازي 30 مايو 2022 (وال) _ مركز الحرس البلدي البركة، يضبط العديد من المخالفات الصحية في بنغازي، ضمن جولات على عدد من المحال التجارية والصناعية .

و قامت دوريات مركز جهاز الحرس البلدي البركة، اليوم الإثنين، بضبط العديد من المخالفات الصحية في عدد من المحال التجارية، خلال جولات تفتيشية نفذتها دوريات تابعة للجهاز بالتعاون مع مديرية الإصحاح البيئي بنغازي .

وبدوره، قال رئيس وحدة الإعلام بالجهاز المهندس (محمد العبيدي) _ لوكالة الأنباء الليبية _ إن الدوريات مركز البركة قامت بالتعاون مع الإصحاح البيئي بجولات تفتيشية على مختلف الأنشطة التجارية والصناعية في مدينة بنغازي؛ وذلك من أجل متابعة الاشتراطات الصحية داخل المطاعم ومحال المواد الغذائية بالمدينة.

وأوضح، أنه جرى ضبط العديد من المخالفات، مخالفة للقوانين المعمول بها من قبل عدد من المحال التجارية، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات المضبوطة. (وال _ بنغازي) ف و

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