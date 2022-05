وزارة المالية تتخد إجراءات جديدة لتسوية أوضاع المرتبات

دعت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية وزارات الداخلية، والصحة، والتعليم العالي والبحث العالمي، والتعليم التقني والفني، إلى سرعة تشكيل فريق من المختصين بكل وزارة لإتمام إجراءات المطابقة بشأن تسوية أوضاع مرتبات موظفيها، إعمالًا بأحكام قانون الرقم الوطني رقم 8 لسنة 2014.

وأشار وزير المالية خالد المبروك في 4 رسائل موجهة إلى الوزراء المختصين، إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بتسوية أوضاع موظفي الوزارات المعنية وفقًا لمقتضيات القانون رقم 6 لسنة 2018.

ونوّه الوزي إلى استعداد وزارة المالية لتنفيذ التعديلات فور الانتهاء من إجراءات المطابقة، مشيرا إلى أنّ لجنة إعداد جدول الرواتب الموحد أعدت 3 مقترحات بجداول تصل قيمة المخصصات للرواتب في أحدها إلى 60 مليار دينار، وأرجع ذلك إلى العدد الضخم للعاملين في الجهاز الحكومي، الذي يبلغ مليونين و300 ألف موظف.

الجدير بالذكر أنّ نقابات وجهات عدة تعمل في الدولة الليبية وقفات احتجاجية، بينما دخلت أخرى في إضرابات وتعليق للعمل، وتراوحت الطلبات بين المطالبة بتسوية أوضاعهم، وإلغاء بعض القرارات الحكومية.

