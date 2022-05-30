وال| مدير مركز خدمات المياه قمينس يكشف (لوال) قرب حل أزمة انقطاع المياه 

قمينس 30 مايو 2022 (وال) _ كشف مدير مركز خدمات المياه ” قمينس” والتابع لشركة المياه والصرف الصحي المهندس ” مجدي السنوسي المغربي”_ لوكالة الأنباء الليبية _ عن قرب حل أزمة المياه التي تعاني منها مناطق بلدية قمينس منذ قرابة أسبوعين، بعد حدوث تسريب في أحد خطوط النهر الصناعي، أدى إلى إيقاف ضخ المياه عن مناطق وقرى بلدية قمينس.

و أكد “المغربي” أنه بعد تواصله مع مصدر بإدارة الجهاز التنفيذي بمشروع النهر الصناعي، حيث أبلغه أن أعمال الصيانة جارية حيث قام الجهاز بحفر الخطوط المتضررة، ليتم صيانتها وإعادة ضخ المياه في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ انطلاق أعمال الصيانة.

وطمأن “المغربي” سكان مناطق بلديات قمينس، أن الأعمال جارية ولا داعي للقلق وأن مكتب التشغيل يبذل قُصارى جهده حتى تصل المياه بشكل تناوبي إلى كل المناطق والقرى التابعة للمركز؛ وذلك بسبب ضعف الإمكانيات ووجود بعض الأعطال في المضخات المخصصة للمناطق، حيث أن هذا الأمر هو ما دعا المركز إلى ضخ المياه على هذا النحو. (وال _ قمينس) ف و

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