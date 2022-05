قبيل اجتماع أوروبي.. أسعار النفط تصعد بحلول صباح اليوم

صعدت أسعار النفط الخام في التعاملات الصباحية، الإثنين، قبيل اجتماع أوروبي يعقد خلال وقت لاحق اليوم، لمناقشة فرض عقوبات جديدة على روسيا، منها مقترح حظر النفط.

ويعقد الاتحاد الأوروبي اليوم اجتماعا على مستوى القادة، لبحث فرض حزم عقوبات سادسة على روسيا تتضمن حظر واردات النفط والمشتقات من موسكو.

ومع صباح اليوم صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أغسطس بنسبة 0.67 بالمئة أو 77 سنتا إلى 116.34 دولارا للبرميل.

كما صعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو بنسبة 0.86 بالمئة أو 99 سنتا إلى 116.05 دولارا للبرميل.

وينص المقترح الأوروبي قيد المناقشة اليوم، على إعطاء مهلة لشركات الطاقة في دول التكتل حتى نهاية العام الجاري، قبل دخول حظر النفط الروسي حيز التنفيذ.

وروسيا منتج كبير للنفط بمتوسط إنتاج يومي 11.2 مليون برميل يوميا من النفط والمكثفات، يصدّر منها قرابة 5 ملايين برميل من الخام و2.8 مليون برميل من المكثفات.

