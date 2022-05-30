إدارة التجاري الوطني بطرابلس تنفي الخصم من حسابات الزبائن .. وتوضح التفاصيل لصدى الاقتصادية

تواصلت صحيفة صدى الاقتصادية مع الإدارة العامة للمصرف التجاري الوطني بطرابلس حيال الشكاوي التي وردتها من بعض زبائن البنك .

حيث نفت الإدارة العامة للمصرف ما ورد على لسان الزبائن من تعرضهم للخصم ، وإن فروع المصرف التجاري الوطني مفتوحة لجميع الزبائن الكرام ويمكنهم السحب دون أي إشكالية تواجههم وأي ملاحظة يمكنهم التوجه للفرع لحل أي إشكالية وٌجدت بخصوص السحب او الخصم المتكرر حسب ما ذٌكر ..

وبخصوص الخصم المتكرر من آلات السحب الذاتي حسب ما أفادوه للصحيفة فحالياً جميع آلات السحب الذاتي وخدمة الموبي مال طور التحديث ولا تعطي أي حركة أو بيانات بالخصوص ..

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