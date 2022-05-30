المجلس البلدي ترهونة يتجه لصرف مستحقات الشركات المتعاقد معها

ناقش رئيس المجلس التسييري لبلدية ترهونة محمد الكشر صرف مستحقات الشركات التي أنجزت أعمالها المتعاقد عليها، ضمن مشاريع التنمية المحلية، التي يشرف المجلس على تنفيذها من خلال لجان هندسية متخصصة.

وتابع اللقاء الطارئ بحضور أعضاء المجلس التسييري جملة من الموضوعات المتعلقة بالعمل، وأهمها مرتبات العمالة العارضة بإدارة خدمات النظافة بالبلدية واستيفاء إجراءات الموظفين الجدد.

وأكد المجتمعون، في ختام الاجتماع، ضرورة تجديد الخطاب لوزارة الحكم المحلي بعد نقل اختصاصات خدمات النظافة للمجلس التسييري؛ وذلك لدعم إدارة خدمات النظافة بترهونة بالآليات اللازمة للقيام بالعمل المطلوب.

يشار إلى حكومة الوحدة قد خصصت في الربع الأول من العام الجاري مبلغ مليارين و500 مليون دينار لصالح وزارة الحكم المحلي، لتوزيعه على البلديات وفق المشاريع المستهدفة و المعايير والضوابط التي تحددها وزارة الحكم المحلي.

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