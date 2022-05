قال الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة شركة إيني النفطية الإيطالية، باولو سكاروني، إن وقف إمدادات الغاز الروسي يتطلب تعاوناً مع إفريقيا للحصول عليها من جهة أخرى.

وأضاف سكاروني، في مقابلة مع صحيفة لاڤيريتاه أنّ بلاده غير مستعدة للتخلي عن الغاز الروسي في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنّ إفريقيا ستكون الشاطئ المثالي لاستبدال غاز موسكو.

ولفت الرئيس السابق لشركة إيني إلى أنّ الحكومة الإيطالية اتخذت خطوات لاستيراد الغاز الذي استُخرج في موزمبيق، والكونغو والجزائر، مضيفا أن المجال متاح أيضا لزيادة الإنتاج النفطي في ليبيا للتعويض.

The post رئيس إيني السابق: ليبيا قادرة على تعويض جزء من النفط الروسي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا