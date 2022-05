قال رئيس اتحاد عمال النفط والغاز في ليبيا سعد دينار إنّ حالة الإغلاق التي يشهدها قطاع النفط في ليبيا تقتصر على مينائي الزويتينة والبريقة شرقي البلاد.

وأوضح دينار في تصريح لوكالة نوفا الإيطالية، أنّ الشحنة التي صدرت من ميناء الزويتينة المغلق خلال الأيام الماضية كانت بشكل رسمي وبعلم المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس وليس عبر التهريب كما يتداول مضيفا أنّ موانئ النفط الحريقة ورأس لانوف والسدرة بالمنطقة الوسطى تعمل بشكل طبيعي.

وذكر دينار أنّ الإنتاج النفطي قد وصل عقب أحداث 2011 إلى مايقارب مليون و600 ألف برميل يوميا ولكنه بدأ في التراجع عقب الإغلاقات والحروب التي شهدها منذ 2014 حتى اليوم وكذلك بسبب عدم توفير الميزانية اللازمة للصيانة الدورية.

وأعلن عدد من المحتجين يطلقون على أنفسهم أعيان الهلال النفطي إغلاق الحقول والموانئ النفطية إلى حين تنفيذ مطالبهم بعدم إحالة إيرادات النفط لحكومة عبدالحميد الدبيبة في طرابلس وتسليمه السلطة للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا والتوزيع العادل لعائدات النفط.

The post «دينار»: الموانئ المقفلة هي الزويتينة والبريقة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا