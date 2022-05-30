وزارة الصحة تبحث مع قنصل ليبيا لدى إيطاليا تنسيق الجهود لتوقيع اتفاقية تعاون مشترك

اجتمع وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية «توفيق الدرسي» اليوم الأثنين، مع القنصل العام لدولة ليبيا لدى إيطاليا-ميلانو «سالم جموم»، وبحضور الملحق الصحي بالقنصلية «نصر الدين الزيتوني».

تناول الاجتماع مناقشة حول تنسيق الجهود في مجال التحضير لتوقيع اتفاقية تعاون مشترك بين وزارة الصحة الليبية والحكومة الايطالية، لاستجلاب أطقم طبية وطبية مساعدة.

وفي ختام الاجتماع أكد “الوكيل” على أن الاتفاقية التي سيتم توقيعها خلال الأيام القادمة، تأتي ضمن خطة الوزارة لدعم المراكز الطبية المتخصصة في ليبيا، وتوفير احتياجاتها من العاملين الصحيين المتخصصين.

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