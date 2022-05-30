عون يشارك في قمة نيجيريا لاستثمارات الطاقة

يستعد وزير النفط والغاز محمد عون للمشاركة في قمة نيجيريا أفريقيا للموارد الطبيعية واستثمار الطاقة.

وتناقش القمة المقرر انعقادها بالعاصمة النيجيرية ابوجا، حجم وآليات استثمار الطاقة والمعادن والطاقات المتجددة في قارة أفريقيا، وفقًا لبيان وزارة النفط والغاز.

وفي سياق منفصل، ناقش عون في وقت سابق رفقة سفير تركيا كنعان يلماز؛ آليات التعاون المشترك بين الشركات التركية وقطاع النفط والغاز في مجال الطاقات المتجددة.

وتضمن الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة، البحث في ملف قطع الغيار والصيانة للمعدات الحالية بالحقول النفطية، وصيانة خطوط الأنابيب، ودراسة الإقفالات المتكررة التي تشهدها الحقول النفطية، وأثرها على الاقتصاد الليبي.

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