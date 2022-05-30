خاص.. الإسلامي الليبي يصرح لصدى حيال مشاركتهم الأولى بمعرض ليبيا بيلد

صرح مدير إدارة التسويق بالمصرف الإسلامي الليبي “عصام حمزة” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية قائلًا: المصرف يشارك في هذه الأيام بفعاليات أحد أهم الأحداث على الساحة الاقتصادية وهو الدورة الثانية عشر لمعرض الإنشاءات والبناء (ليبيا بيلد)، والذي سيكون افتتاحه اليوم الإثنين بأرض معرض طرابلس الدولي.

وأضاف موضحًا بأنها المشاركة الأولى في هذا الحدث وذلك للتعريف بحزمة المنتجات التي يقدمها المصرف خصوصاً لهذا القطاع، وبأن المصرف رغم حداثة تأسيسه اشتهر بخدمات الشركات المتميزة وبالمنتجات والتمويلات الإسلامية التي تدعم قطاع الشركات بصفة عامة وقطاع الإنشاءات والمعمار بصفة خاصة.

هذا ويذكر بأنه تم تخصيص جانب من جناح المصرف للمحادثات المباشرة والإستفسارات التي يحتاجها زوار ومشاركي المعرض باسم ( LIB TALK ) وهو ركن تم استحداثه مؤخراً في مشاركة المصرف بالمعارض للتواصل المباشر مع العملاء، ويسعى المصرف في هذا المعرض أيضاً بالتعريف بخدمات الأفراد كإجارة المنافع والمرابحة والمشاركة وغيرها من المنتجات التي تطرح تباعاً للسوق المحلي.

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