الإدارات المالية بالمؤسسة النفطية تناقش آليات تنفيذ الميزانية المعتمدة

ناقشت الإدارة العامة للشؤون المالية بالمؤسسة الوطنية للنفط ومديري الإدارة المالية بشركات القطاع آليات تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2022.

وخصص الاجتماع الذي ترأسه مدير عام الشؤون المالية بالمؤسسة نعيم الغرياني لوضع آلية لترشيد الإنفاق وتبويبات الميزانية والصرف من خلال البنود المعتمدة والمدرجة بكل قرار اعتماد بحسب الأولويات.

وأكد مدير إدارتي الميزانيات والتقارير، ومراجعة ومتابعة حسابات الشركات، خلال اللقاء، ضرورة إحالة تقارير المصروفات في وقتها المحدد للإدارات المعنية بالمؤسسة.

وأوضح تقرير للمصرف المركزي الخاص بالإيرادات والانفاق عن الربع الأول من العام الحالي وضع ترتيبات مالية طارئة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط بقيمة 34 مليار دينار فيما بلغ إجمالي الإيرادات خلال ذات الفترة 52,9 مليار دينار، ساهمت إيرادات النفط فيها بــ 37,4 مليار، فيما بلغت عائدات إيرادات إتاوات النفط عن العام الحالي وسنوات سابقة 14,6 مليار.

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