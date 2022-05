ناقشت الإدارة العامة للشؤون المالية بالمؤسسة الوطنية للنفط في اجتماع اليوم الاثنين مع أعضاء لجان الإدارة للشؤون المالية والإدارية ومديري الإدارة المالية بشركات القطاع بمقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس، مشروع الميزانية المعتمدة للمؤسسة للعام 2022.

واستعرض المجتمعون خلال هذا الاجتماع عددًا من المواضيع المالية المتعلقة بتنفيذ الميزانية للسنة المالية 2022، أبرزها تبويبات الميزانية والصرف من خلال البنود المعتمدة والمدرجة بكل قرار اعتماد، ووضع آلية لترشيد الإنفاق بما يتلاءم مع أولويات المؤسسة.

كما ناقشوا آلية عمل الإدارات المالية بالشركات التابعة للمؤسسة وتحديد المسؤوليات في التصرف بالأموال التي ستسيل من قبل الحكومة لتنفيذ الميزانية بما يتماشى مع الحوكمة الرشيدة والشفافية، إضافة إلى ضرورة إحالة تقارير المصروفات في وقتها المحدد للإدارات المعنية بالمؤسسة.

The post المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها التابعة تناقش مشروع الميزانية المعتمدة لها للعام 2022 appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا