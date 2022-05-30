خاص: بعد إستحداث المنظومة..مدير إدارة فروع التجاري بطرابلس يكشف تفاصيل جديدة وهامة

بطلب من الإدارة العليا لرصد أوضاع المصرف التجاري رصدت صدى الاقتصادية عمليات السحب بالفرع الرئيسي اليوم الإثنين 30 مايو.

حيث صرح مدير إدارة فروع مصرف التجاري الوطني طرابلس “عبدالرحمن سلامة أحمد” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: الفرع الرئيسي للبنك التجاري يعمل بصورة طبيعية وتم إستحداث منظومة التجاري وإنتقلنا إلى منظومة جديدة “اوريكال” تتوفر بها ميزات وخدمات متنوعة للزبائن، حيث أنه إلى الآن لا توجد هناك شكاوي بوجود خصم برصيد الزبون ، وإذا كانت هناك شكاوي نحن متحملون كامل المسؤولية بإرجاع مبلغ الذي تم خصمه.

وأضاف بالقول: حيث أن هذه الإشاعات لا وجود لها أساس من الصحة والانتقال من منظومة للمنظومة هو واجب وطني أمني ضروري منه وتحديث المنظومات، وكذلك يجب أن ننتقل ونتطور مثل العالم في إستحداث المنظومات.

وتابع بالقول: منظومة “اوريكال” بعد عشر أيام ستبدأ بالعمل بالصورة طبيعية وسيلامس المواطن والزبائن حجم المعاملات السريعة بهذه المنظومة، ولا يتضطر إلى أن يكون متواجد في البنك ويقف على الشباك وكل الخدمات ستكون إلكترونية، وبطاقة السحب الذاتي تعنل حتى بدون بطاقة، وهي عبارة عن تطبيق في الهاتف ويمكنك السحب، والغاية من ذلك هو أن نتطور ونواكب العالم في الخدمات الإلكترونية ، وهذه المنظومة بها جميع الخدمات الالكترونية والمرابحة الإسلامية التي ستقدم جميع الخدمات بعد أسبوعين لجميع الزبائن.

وفي ختام قوله: نطمئن الزبائن بأنها هي منظومة عالمية وليست أي منظومة، وكذلك معتمدة وأمريكية، وتشتغل وفق نظم وإجراءات وسياسات وفق تعليمات مصرف ليبيا المركزي.

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