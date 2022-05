“العامة للكهرباء”: فقدان 600 ميجاوات من الطاقة المنتجة من محطتيْ شمال بنغازي والزويتينة نتيجة توقف إمدادات الغاز

قالت الشركة العامة للكهرباء في بيان لها اليوم الإثنين إن إمدادات الغاز من حقل الاستقلال قد توقفت بالكامل، الأمر الذي نجم عنه فقد 60 مليون قدم مكعب من الغاز المخصص لتشغيل محطات التوليد بالجناح الشرقي، مما أدى الى فقد حوالي 600 ميجاوات من الطاقة المنتجة من محطتيْ توليد شمال بنغازي والزويتينة.

وأشارت الشركة إلى أنها تواجه جملة من التحديات والصعوبات التي تحول دون تحقيق العمل المنوط بها وأثرت سلبأ على أداء الشبكة الكهربائية، والتي من ضمنها معضلة الغاز المزمنة والتي كانت ولا تزال تعاني منها الشركة سواء بانخفاضه أو بتوقفه، حيث يعتبر المصدر الرئيس لتغذية وحدات التوليد الغازية بالطاقة الكهربائية.

وناشدت الشركة العامة للكهرباء المواطنين تفهم حقيقة الوضع الراهن التي تمر به الشركة والتعاون التام في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية إلى حين يتم استئناف تدفق الغاز بمستويات تكفل تشغيل كافة وحداتنا بكل قدرتها الإنتاجية٠

