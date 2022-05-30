ديوان المحاسبة: لا يحق لرئيس القابضة للاتصالات المطالبة بأرباح  “ليبيانا والمدار” دون اجتماع الجمعية العمومية لهما

قال وكيل ديوان المحاسبة “علاء المسلاتي” في تصريحات صحفية إنه لا يحق لرئيس شركة الإتصالات “محمد بن عياد” المطالبة بأرباح شركات الإتصالات، دون اجتماع ااجمعية العمومية لهاتين الشركتين.

وكان “بن عياد – بحسب صحيفة صدى الاقتصادية – قد طالب شركتي ليبيانا والمدار بتحويل قيمة مليار و223 ألف دينار أرباح الشركتين لحسابات الشركة القابضة للاتصالات دون الاعتماد النهائي لميزانيات وقوائم الشركة ودون مراعاة لأبسط قواعد توزيع الأرباح.

وبحسب الأرقام المتداولة فإن شركة ليبيانا قدحققت أرباحا تقدر بـ 978 مليون دينار، فيما حققت شركة المدار مبلغ 245 مليون.

وفقا للإجراءات القانونية فإنه لا يجوز لرئيس الشركة القابضة للاتصالات التدخل في مهام وشؤون شركة أخرى لها شخصية اعتبارية منفصلة الذمة المالية المستقلة حتى ولو كانت ملكية تلك الشركة للقابضة للاتصالات.

ويخضع توزيع الأرباح لقرار منفصل من كل جمعية عمومية لكل شركة لوحدها من خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية، من خلالها تقر الميزانية وتعتمد الأرباح والخسائر، وتدفع الضرائب التي عليها ومن ثم توزع للملاك.

وكلف الدبيبة بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة القابضة للاتصالات في أكتوبر 2021 محمد بن عياد رئيساَ لمجلس إدارة شركة الاتصالات القابضة بديلاَ عن فيصل قرقاب.

وأظهر خطاب متداول في 6 أكتوبر الماضي مطالبة مصرف ليبيا المركزي مديري المصارف التجارية، بتوضيح المعلومات عن حسابات قائمة من المتهمين في قضايا غسل أموال وتمويل الإرهاب كان من بينهم محمد بن عياد.