“عون” يشارك في قمة نيجيريا أفريقيا للموارد الطبيعية واستثمار الطاقة

قام وزير النفط والغاز محمد عون بالمشاركة في (قمة نيجيريا أفريقيا للموارد الطبيعية واستثمار الطاقة) المنعقد بالعاصمة النيجيرية ابوجا، وقد كان في استقباله سفير دولة ليبيا لدى نيجيريا .

حيث تناقش هذه القمة استثمارات الطاقة والمعادن والطاقات المتجددة .

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