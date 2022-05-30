اقتصاد

“عون” يشارك في قمة نيجيريا أفريقيا للموارد الطبيعية واستثمار الطاقة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قام وزير النفط والغاز محمد عون بالمشاركة في (قمة نيجيريا أفريقيا للموارد الطبيعية واستثمار الطاقة) المنعقد بالعاصمة النيجيرية ابوجا، وقد كان في استقباله سفير دولة ليبيا لدى نيجيريا .

حيث تناقش هذه القمة استثمارات الطاقة والمعادن والطاقات المتجددة .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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