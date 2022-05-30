الإدارات المالية بالمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها تناقش مشروع الميزانية المعتمدة وترشيد الإنفاق من خلالها

عقدت الإدارة العامة للشؤون المالية بالمؤسسة الوطنية للنفط اليوم الاثنين الموافق 30 مايو 2022، اجتماعاً موسّعاً مع أعضاء لجان الإدارة للشؤون المالية والإدارية ومديري الإدارة المالية بشركات القطاع والمعنية بقرار اعتماد الميزانية.

وفي مستهل الاجتماع شدّد المدير العام للشؤون المالية بالمؤسسة على ضرورة وأهمية عقد اجتماعات دورية بين الإدارة ومديري الإدارات المالية بشركات القطاع، لمناقشة سبل تذليل الصعاب وحل المشاكل المتعلقة بتنفيذ الميزانية.

كما خُصص الاجتماع الذي عُقد لاستعراض حزمة من المواضيع المالية المتعلقة بتنفيذ الميزانية للسنة المالية 2022 والمتعلقة بالتوجيهات بشأن تنفيذ الميزانية، أبرزها تبويبات الميزانية والصرف من خلال البنود المعتمدة والمدرجة بكل قرار اعتماد، ووضع آلية لترشيد الإنفاق بما يتلاءم مع أولويات المؤسسة.

وشهد أيضاً نقاشات موسعة تتعلق بآلية عمل الادارات المالية بالشركات وتحديد المسؤوليات في التصرفات للأموال وذلك لتنفيذ الميزانية بما يتماشى مع الحوكمة الرشيدة والشفافية، حيث قدم خلالها مديرا إدارتي الميزانيات والتقارير، ومراجعة ومتابعة حسابات الشركات جملةً من التوجيهات التي تضمن تحقيق العمل بالطرق الصحيحة، وأبرزها ضرورة إحالة تقارير المصروفات في وقتها المحدد للإدارات المعنية بالمؤسسة.

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