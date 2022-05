المكتب الإعلامي للحكومة الليبية “لتبادل”: “باشاغا” سيكون ضمن الحضور غداً في الاجتماع الذي دعا إليه عقيلة صالح

أكد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا” اليوم الاثنين في تصريح خاص لقناة تبادل حضور رئيس الحكومة الليبية المكلف من قبل مجلس النواب غدآ الثلاثاء للاجتماع الذي دعا إليه رئيس المجلس بمدينة سرت.

وكان رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” قد دعا الأسبوع الماضي كلا من رئيس الحكومة الليبية ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس لجنة المالية والتخطيط بمجلس النواب، ووزير المالية والتخطيط بالحكومة الليبية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، لاجتماع طارئ بمقر مجلس النواب بمدينة سرت.

