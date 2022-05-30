العبدلي يلتقي عميد بلدية طبرق لمناقشة استقرار الكهرباء في المدينة

اجتمع صباح اليوم الاثنين رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “وئام العبدلي” مع عميد بلدية طبرق “فرج أبو الخطابية” ومساعد مدير جهاز الاسكان والمرافق “الطاهر الطيب الشريف”، بحضور عضو مجلس إدارة الشركة “عمر القايدي”.

وتم خلال الاجتماع مناقشة المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات وتوفير الاحتياجات والمتطلبات الضرورية بما يسهم في استقرار خدمات الكهرباء في المنطقة والقيام بحملات للحد من الفاقد التجاري والتوصيلات غير الشرعية، كما تم مناقشة سير العمل بمشروع محطة طبرق الاستعجالي مع قرب تشغيل الوحدة الأولى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية