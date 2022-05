كشف المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب “فتحي المريمي” اليوم الاثنين لقناة تبادل أن رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” وصل إلى مدينة سرت ليترأس الاجتماع المقرر عقده يوم غد بحضور عدد من المؤسسات السيادية والرقابية.

وأضاف ” المريمي” أن هذا الاجتماع سيناقش مشروع الميزانية المقدمة من حكومة باشاغا إلى مجلس النواب بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بقطاع النفط وعمل مصرف ليبيا المركزي وعمل الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة وتحقيق التوافق بين المؤسسات السيادية ومجلس النواب.

يذكر أن هذا الاجتماع سيضم رئيس الحكومة فتحي باشاغا ووزير المالية بالحكومة ولجنة المالية بمجلس النواب ولجنة إدارة مصرف ليبيا المركزي ولجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وجهاز ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد.

The post المريمي “لتبادل” : الاجتماع الذي دعا إليه عقيلة صالح المؤسسات السيادية غدا سيناقش الميزانية المقدمة من حكومة باشاغا وعمل المصرف المركزي وعدة مواضيع appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا