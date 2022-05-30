تفعيل الرحلات المحلية والدولية بمطارات الجنوب.. أبرز محور لاجتماع الحكومة الليبية مع شركات النقل الجوي

عقد نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب سالم الزادمة، ونائب رئيس الحكومة “علي القطراني” ووزير الاستثمار “علي السعيدى” اليوم الإثنين اجتماعًا تشاوريًا مع رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الليبية، ومدير مكتب بنغازي بشركة البراق للنقل الجوي، ورئيس مجلس إدارة شركة ليبيا للطيران، ورئيس مجلس إدارة برنيق للطيران، ومدير فرع المنطقة الشرقية للخطوط الجوية الأفريقية، ومدير الطيران المدني .

تم خلاله التأكيد على ضرورة عودة الرحلات الجوية المحلية والدولية لمطار سبها وغات واوباري والكفرة، وتوفير كامل الدعم المالي واللوجستي، وحل المشاكل والعراقيل التي تواجه شركات الطيران، وتأمين محيط المطارات بما يضمن سير العمل على أكمل وجه، والعمل على تخفيض أسعار التذاكر الخاصة بالرحلات الداخلية من خلال خلق استراتيجية عمل على تحمل الدولة جزء من دفع قيمة هذه التذاكر للمناطق النائية وذات المسافات البعيدة .

كما وعد رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الليبية بأن الرحلات بين مدينتي سبها الإسكندرية سوف تبدأ من الأسبوع القادم، وكذلك وعد رئيس شركة ليبيا لطيران بفتح رحلات إلى مطار أوبارى وغات باعتبار طائراتها مهيئة للعمل في المناخ الصحراوي، وأكد رئيس شركة برنيق على بدأ الرحلات بين مطارات سبها وبنغازي، وسبها تونس، كما أكد رئيس مصلحة الطيران المدني على تسهيل كافة الإجراءات لتشغيل جميع المطارات بالجنوب.

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